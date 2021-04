Fiscal por caso Tomás Bravo: "Hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa"

REGIONAL.- (T13).- La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sostuvo que aún están esperando algunos resultados científicos para determinar la causa de muerte del menor.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, reveló, la tarde de este miércoles, que no mantienen a un solo imputado como único sospechoso de la muerte del menor de 3 años Tomás Bravo .

"La Fiscalía no mantiene a un solo imputado como único sospechoso, pero no está en condiciones tampoco de descartar la participación de nadie por el momento", declaró Cartagena.

La persecutora aseguró que se les explicó a los padres del menos que "según el itinerario que con anterioridad se conversó con ellos, nosotros estábamos y seguimos esperando algunos resultados de orden científico que son los que permitirán en el futuro, no ahora, determinar causa de muerte, data de muerte y algún otro antecedente".

Y agregó: "Quisimos conjugar haciéndole justicia al dolor de estos padres que, por un lado, y de la forma más rápida puedan recibir a su hijo, y por otro lado, respetando los tiempos de la ciencia podamos darle a la pregunta fundamental de cómo y cuándo falleció Tomás, tiempos científicos adecuados, justos, porque por un lado demorar la entrega era doloroso, pero por otro lado, apurar los resultados científicos puede ser peligroso y puede hacernos tomar decisiones o resoluciones anticipadas".

En cuanto a las pericias, Cartagena señaló que "hemos decretado una pericia entomológica universitaria, para poder ampliar un poco las conclusiones que aparecen en el primer informe entomológico, que no nos satisface del todo, sobre todo del punto de vista de la base científica de sus conclusiones".

Finalmente reiteró que "hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa. Algunas sí han declarado, otras no", afirmó, añadiendo que "no hemos cerrado ninguna línea por el momento. La investigación todavía sobrevuela la posibilidad de la muerte en que no hayan intervenido terceros".

Y agregó: "No se puede descartar la participación de terceros hoy, con los antecedentes tanto científicos como del tipo investigativo que es el que hemos desarrollado nosotros junto a la Policía de Investigaciones y Carabineros".