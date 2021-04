COVID-19: En los últimos 45 días hospitalizados en UCI menores de 40 años se triplican en Chile

NACIONAL.- (eldesconcierto.cl).- La estadística certifica que actualmente quienes enferman más gravemente de coronavirus, son los más jóvenes, una variable que desde la comunidad médica y científica se observa con cautela en el contexto de una campaña de vacunación ampliamente desplegada a nivel nacional y que, sin embargo, todavía nos mantiene en alerta, preocupados frente a un virus del que poco se sabe. ¿Cuáles son los indicadores que actualmente exhibe la crisis sanitaria? y ¿cómo enfrentamos lo que en este momento alcanzamos a visualizar?, son parte de las interrogantes que contestan los expertos Rafael González y Luis Ignacio de la Torre.

Una de las aristas sobre la que se ha estado hablando reiteradamente durante los últimos días en nuestro país, en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, apunta al impacto que está teniendo en quienes, como consecuencia del contagio, desarrollan enfermedad grave en rangos etarios más bajos, específicamente en la población menor de 40 años, un tema que está siendo seriamente observado por la comunidad médica y científica.

La preocupación que existe en este ámbito ha generado el desarrollo de diversas gráficas en las que se evidencia este complejo escenario, que se analiza comparándolo con contagios de coronavirus en los grupos de mayor edad, a propósito del efecto de la vacunación. Esta mirada podría arrojar indicios de efectos positivos de la inoculación, pero sin estudios desagregados, es muy difícil llegar a conclusiones de este tipo, tal como ya lo han manifestado algunos especialistas.

En respuesta a esta inquietud, desde el Ministerio de Salud anunciaron que en las próximas horas se va a oficializar un estudio, encabezado por Rafael Araos, con los antecedentes del efecto que está teniendo la vacunación.

No obstante lo anterior, no es un buen antecedente que los índices de personas más jóvenes contagiadas se incrementen, menos considerando que la evidencia científica apunta a un aumento explosivo de este sector de la población en UCI.

Al respecto, el doctor en física, Rafael González, quien además es profesor asistente del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor e Investigador asociado Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA), releva la envergadura de este incierto y crítico panorama sanitario, apuntando a cifras de ocupación de camas UCI de pacientes menores de 60 años.

En este sentido, certifica que, desde el 1 de marzo último a la fecha, los enfermos menores de 40 años se han triplicado, aumentando de 145 a 451 al 14 de abril. En el caso de quienes tienen entre 40 y 49 años, aumentaron 3,9 veces (de 151 a 588) y, por último, quienes se encuentran en el rango 50-59 años subieron 2,7 veces (de 361 a 986).

Adicionalmente, y como se observa en la figura adjunta, estos grupos alcanzaron cerca del doble del peak del invierno de 2020, mientras que en número de pacientes, el alza llega hasta cerca de 10 veces más que el registrado el 1 de diciembre, lo que en términos porcentuales se traduce en un incremento del 1.000% en menores de 50 años y de un 620% entre quienes tienen 50- 59 años.

Actualmente, otro foco de preocupación es que los pacientes menores de 60 años superan el 60% de los hospitalizados en UCI por COVID-19, mientras que su incremento semanal se mantiene en alza. En términos simples, si el 1 de marzo se registraban 657 menores de esta edad, 47 más que una semana antes, el 15 de marzo había 911, 158 más que los siete días previos. Este 14 de abril, en tanto, se reportan 2.025 pacientes menores de 60 años, 291 más que el miércoles pasado.

El gráfico adjunto evidencia el total de pacientes en UCI menores de 60 años, junto al alza semanal.

Tomando en cuenta los índices que arroja la pandemia en este ámbito, González considera que “lo que hay que ver es qué está pasando que los jóvenes se están enfermando a este ritmo. Uno piensa que no están vacunados, pero no habíamos tenido este aumento explosivo. Y si es efecto de variantes, pueden ser la brasileña, la británica, o todas las anteriores, puede ser también una chilena. No sabemos lo que estamos enfrentando y no hay antecedentes para saber qué nivel de protección puede producir la vacuna frente a variantes que desconocemos en qué nivel y dónde circulan comunitariamente. Podemos hablar de algunas, pero ¿tenemos plena certeza de cuáles son las que están circulando? Falta implementar una vigilancia genómica a mayor escala. Es la alerta que han dado muchas y muchos colegas que trabajan en el área”.

Posteriormente, el experto concluye que «si en Brasil ya se alerta que el 52% de los pacientes en UCI es menor de 40 años y nosotros hoy tenemos un 14%, debemos analizar la situación con cuidado. Entonces, ante la duda de que sea producto de variantes que eventualmente pudieran evadir la acción de vacunas, hay que actuar. El hecho es que hoy se agravan las personas menores de 60 años en Chile, aquellas personas en edad laboral. Y llama aún más la atención el rápido aumento del segmento de personas menores de 40 años. Urge revisar los permisos laborales, protocolos y excepciones en estos grupos etarios que se suponían de menor riesgo hasta hace algunos meses”.

«Hoy los mayores de 70 representan 14% de los hospitalizados en UCI»

Consultado al respecto, el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, comenta sus apreciaciones, asumiendo un nuevo escenario que todavía representa desafíos diversos para la comunidad médica. “Resulta complejo atribuir a una causa específica el aumento de pacientes menores de 60 años como hospitalizados en UCI, debido a neumonías Covid y a complicaciones de esta enfermedad, pero sí es evidente que la cifra de pacientes menores de 60 años ha aumentado. De hecho, el año 2020 se planteaba y fue una de las razones para desarrollar la estrategia de vacunación, que entre 75% a 80% de los pacientes que estaban hospitalizados en UCI eran mayores de 70 años. En ese sentido, hoy los mayores de 70 representan 14% de los hospitalizados en UCI y los menores de 70, sobre el 80%. Y llama la atención el aumento que ha tenido el grupo de menores de 40 años dentro de estas evoluciones”.

Para el doctor, un análisis posible podría encaminarnos a pensar que este panorama responde “al efecto que la vacunación está generando en los grupos mayores de 70 años. Eso podría explicar, de alguna forma, la disminución de ingresos en UCI de este grupo etario. Sin embargo, esto debe acompañarse muy bien de una disminución en la mortalidad de este grupo, pues en este momento se reporta que uno de cada cinco fallecidos por Covid lo hace en su domicilio. Y si ese grupo resulta ser predominantemente mayor de 70 años, lo que uno podría concluir es que no están ingresando a las UCI, pero eventualmente están falleciendo en su domicilio. Si, por el contrario, vemos una disminución en el fallecimiento de menores de 70 años, ahí tenemos un claro efecto protector de la estrategia de vacunación realizada con Sinovac, que tiene su principal objetivo en reducir la muerte y las hospitalizaciones graves por Covid”.