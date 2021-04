Falta de personal ha impedido la instalación de controles sanitarios

LOCAL.- En San Carlos solo cinco funcionarios están habilitados, previa capacitación, para trabajar en las tareas preventivas del Covid-19 y hasta la fecha no se ha resuelto la destinación de más funcionarios a la capacitación en Salud, a fin de contar con personal autorizado.

Así se conoció en las últimas horas luego que el alcalde Méndez manifestara en la reunión mensual del consejo de Seguridad ciudadana, que no podía obligar a funcionarios a concurrir a capacitación para inspectores de salud municipal, ya que no estaba en su forma obligar, de todas maneras indicó que llevaría el problema al concejo municipal para pedir se autorizara recursos y poder contratar personal externo que pueda capacitarse en la Seremi de Salud y actuar como inspectores sanitarios del municipio.

Esta semana hubo solo un control sanitario parcial (Baena) debido a la falta de personal, dado que en los puntos se debe contar con la presencia de funcionarios municipales habilitados para que concurra Carabineros o el Ejército.

En la ocasión quedó en evidencia la falta de personal municipal de apoyo y pese a que se trata de una deficiencia que tiene ya varios meses, el alcalde Méndez dijo “Estamos trabajando en ello, pero vamos a hacer un planteamiento al concejo Municipal…”.

Este lunes se efectuó el concejo de seguridad ciudadana y en la ocasión se le consultó al mayor de Carabineros, Cristian Vargas, sobre cuál era el rol de la policía frente a la denuncia de casos de personas contagiadas que circulan, ante lo cual el oficial dijo que esas situaciones se coordinaban con Salud. El oficial se comprometió a afianzar los vínculos con Salud para un mejor desempeño, toda vez que se hizo ver por el concejal, Jorge Silva, que desde Salud respondía que se solicitara la presencia de Carabineros y, a su vez, desde la policía uniformada se indica que el personal de Salud es el que está en condiciones de abordar un caso de riesgo sanitario.

Durante la reunión de seguridad ciudadana se anunció que este martes llegaría personal de ejército para efectuar labores de control y fiscalización en San Carlos, y también se dijo que el oficial Elías Abuyeres había insistido en que el municipio debe tener fiscalizadores, ya que de lo contrario no se podría abrir más puntos de control.