Colegio de Profesores exige renuncia del ministro de Educación por "desconexión con la realidad"

Raúl Figueroa “dejó demostrado lo perdido que está"

NACIONAL.- (cambio21.cl).- El Colegio de Profesores realizó un llamado directo al ministro de Educación, Raúl Figueroa, a renunciar a su cargo. En palabras pronunciadas por el presidente del magisterio, Carlos Díaz cuestionó la desconexión y falta de autocrítica del secretario de Estado.

La exigencia surge luego de que Figueroa reapareciera en la palestra pública en un matinal. En el programa aseguró que el regreso a clases “no es un capricho”, sino que responde a opiniones profesionales, dando como ejemplo una petición que habría realizado Unicef para el regreso de niños y niñas a las escuelas.

Frente a esto, Díaz denunció que “el ministro dejó demostrado lo perdido que está frente a la realidad que vivimos como país. Además, evidencia que no se hace cargo de nada de lo que ha sido su gestión y labor como ministro. En primer término, no reconoce el absoluto fracaso que significó el retorno a clases presenciales. (…) Pero tampoco se hace cargo, ni reconoce, que todo el trabajo de conectividad realizado por los profesores y profesoras de Chile ha salido exclusivamente de sus recursos. Porque, de parte del ministerio, no ha habido ninguna ayuda durante este año de pandemia”.

Vale recordar que el mismo Carlos Díaz había denunciado la “desaparición” del ministro luego del fracaso de las clases presenciales. Proceso en el cual se generaron diversos focos de contagios en comunidades escolares. Lo anterior ha contribuido a un lamentable hecho: el Covid-19 es la enfermedad que más muertes causó entre escolares en Chile.

“Frente a esa insensibilidad e incapacidad para ponerse en el lugar del otro, a la situación de pérdida y desconexión con la realidad, es que el Colegio de Profesores exige la renuncia del ministro de Educación. No es posible contar en el ministerio con una persona que no logre darse cuenta del momento que vivimos. Un ministro preocupado y obsesionado con el retorno a clases. El gran mensaje que entrega hoy día, con más de 9 mil casos, es que cuando estemos en fase 2 nuevamente se abrirán las escuelas“, selló.