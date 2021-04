"Tenemos tres camas UCI para 500 mil habitantes"

Antonio Salinas, subdirector Hospital de Chillán

REGIONAL.-(biobiochile.cl).- El subdirector médico del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán Antonio Salinas, estuvo conversando sobre la complicada situación en el país producto de la pandemia, en el Expreso PM de Radio Bío Bío

En esta oportunidad el profesional relata la cruda realidad de la región de Ñuble sentenciando que “tenemos tres camas UCI para 500 mil personas” y añadiendo que “hoy no queremos más aplausos… queremos que la gente se cuide… esto en dos semanas puede ser dramático”.

Salinas al ser consultado por su evaluación sobre la situación puntualmente en Chillan, indicó que el Hospital Clínico al ser el más grande de la región es el soporte para hacer frente a la pandemia. Según el profesional de la salud la cantidad de pacientes ha ido incrementando en las últimas semanas y actualmente cuentan con 75 personas internadas, de los cuales 30 cuentan con ventilación mecánica.

“Cada día tenemos que ir creando nuevas camas para poder recibir más pacientes, tenemos disponible tres camas UCI para 500 mil habitantes. Somos una región con altos niveles de pobreza, tenemos 20 mil personas en nuestra zona sin agua potable y lo que más se pide es el lavado frecuente de manos” Sentenció.

Además, el subdirector médico pidió que la gente tome conciencia para revertir la situación “aquellos que sí tienen agua potable y las condiciones para quedarse en casa por favor háganlo” y a eso agregó una dura cifra “En nuestra región muere una persona por covid todos los días desde que inició la pandemia, y pasó a ser la principal causa de muerte”.

En la conversación, Antonio Salinas comentó que la semana pasada se implementaron 6 camas nuevas y se ocuparon todas en dos días, pero de acuerdo a su experiencia sentencia que solo podrían abrir 7 camas más, como máximo.

“Si eso llega a pasar nos enfrentaríamos a tener que atender pacientes en los pasillos de las unidades de emergencia, tener que poner ventiladores en algunas salas sin mayor preparación para poder otorgar la atención mínima a los pacientes covid que vengan llegando” declaró Salinas.

También apuntó a que el no cree que se puedan quedar sin camas en el hospital, pero para lograr eso tendrán que priorizar y dejar de atender otras situaciones. “En promedio cada 12 días un paciente va saliendo de UCI, pero la velocidad de ingreso no puede llegar a ser superior a la de salida para no colapsar”.

En declaraciones del profesional, las personas de mayor edad están desapareciendo como pacientes hospitalizados y atribuye eso a la implementación de la vacuna, pero advierte que ahora los nuevos pacientes graves están en un rango etario entre los 50 a 60 años, y que en promedio los pacientes UCI bajaron de 64 a 54 años en un mes y medio.