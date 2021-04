“La habilitación de más camas UCI no va a solucionar el problema, solo lo va a contener”

REGIONAL.- (Comunicado).- El médico internista y becado en infectología del Servicio de Salud Ñuble, doctor Christian Esveile explicó por qué es tan importante retomar las medidas de prevención, frente a una red de salud tensionada a consecuencia del alto número de contagios por Covid-19.

Durante la jornada, el médico internista y becado en infectología del SSÑ, doctor Christian Esveile detalló la urgencia de retomar las medidas de prevención ante esta patología.El facultativo expresó que “hoy en día el sistema de salud está sumamente tensionado, todas las personas que nos desempeñamos en la atención prehospitalaria, hospitalaria y la atención primaria estamos cansados, no solo del punto de vista físico, sino que también emocional, pues a pesar de los esfuerzos que hace la sociedad en su conjunto, hay algunas personas que lamentablemente no toman consciencia, pudiendo contagiar a otros, llevándolos a la UCI o incluso a la muerte.

“Lamentablemente, por estas conductas estamos viendo gente muy joven en las unidades de paciente crítico, familias completas, los dos padres, los hijos, algunos de ellos de 26 años, otros de 33, graves y en riesgo vital y que hacen sumamente desafiante desde un punto de vista emocional poder atenderlo, y brindar la atención que necesitan”, añadió el especialista.

El doctor Esveile reiteró una vez más la relevancia del autocuidado: “Yo hago una rutina en que las personas que son intubadas, antes de conectarlas a ventilación mecánica, tengan una videollamada cuando las condiciones lo permiten; porque tú no sabes si realmente va a despertar después de eso. Así que el llamado es a que cooperemos y nos cuidemos entre todos, porque la habilitación de más camas UCI no va solucionar el problema, solo lo va a contener a duras penas, como ya lo está haciendo. Acá hay un esfuerzo sobrehumano en habilitar camas, muchos están haciendo doble turno, además trabajando durante todos los días de la semana, para atender lo más adecuadamente posible a las personas que requieren hospitalización”.

El médico finalizó la entrevista subrayando que la pandemia debe contenerse fuera de los hospitales: “Debemos utilizar todas las medidas de prevención, lavado de manos, mascarilla, distancia física, evitar salir innecesariamente, vacunarse cuando le corresponda, pero si no entendemos que todo eso es un paquete, que no es que yo me vacune y me olvide de todo el resto de las cosas, la verdad es que no vamos a dar abasto y poder evitar que mueran más personas. A veces por muchos recursos disponibles que uno tenga, no nos es posible salvar la vida de un paciente que está gravemente enfermo, así es que espero que este Día Mundial de la Salud entendámoslo como una oportunidad de cuidarnos y cuidar a otros, lo veamos como un día que recuerde un aspecto que es transversal a toda la sociedad y a todos nosotros, no solo a quienes trabajamos en salud.

Respecto de los exámenes procesados, se informaron los resultados de 634 en las últimas 24 horas.