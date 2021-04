Bomberos de San Carlos lanzó rifa on line

LOCAL.- Para solventar sus gastos en equipamiento y preparar el centenario de la compañía, bomberos ha programado una rifa on line, según lo dio a conocer el director de la Primera Compañía de Bomberos Sergio Sepúlveda.

El 2024 la compañía cumplirá cien años y por ello sus voluntarios están preparándose para esta importante fecha y también buscan reunir fondos para los gastos propios de la actividad bomberil, especialmente en equipamiento.

Aprovechando una plataforma nacional que se ha creado para que los cuerpos de bomberos puedan realizar rifas, la Primera Compañía podrá suplir sus bingos y eventos benéficos que realizaban en la plaza de la ciudad y que ahora, debido a la pandemia, no puede llevar a cabo.

Es una plataforma que permite realizar “rifas vía on line, con compra de boletos on line y con difusión on line. Es una plataforma que es bastante amigable y que esta vez nos hemos asesorado y nos hemos puesto en todos los escenarios posibles.

Esta rifa centenaria que acabamos de lanzar hoy (martes) es mediante las redes sociales y se puede encontrar en: https://rifabomberos.cl/sancarlos ”, contó el director, Sergio Sepúlveda de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Carlos.