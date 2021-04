Interponen queja contra juez de Cauquenes por no transparentar cumplimiento de condena de candidato

REGIONAL.-. (cauquenesnet.cl).- En Cauquenes un abogado interpuso una queja disciplinaria en contra de magistrado del Juzgado de Garantía de Cauquenes, por no transparentar si candidato de Chile Vamos cumplió a cabalidad anterior condena por fraude.

El Abogado cauquenino, Fernando leal, solicitó al tribunal que certificara si Jorge Muñoz Saavedra, candidato a alcalde de Cauquenes e hijo del actual edil, condenado por “una causa de corrupción, específicamente de fraude al fisco” había cumplido íntegramente la pena impuesta, lo que a juicio del jurista no está acreditado. Sin embargo, el Magistrado Esteban Inostroza Ruiz, rechazó la solicitud, argumentando que el solicitante no es interviniente.

Este sábado se conoció el documento que acredita una queja disciplinaria en contra del Magistrado del Juzgado de Garantía (JG) de Cauquenes, Esteban Alonso Inostroza Ruiz, interpuesta por el abogado cauquenino, Fernando Leal, el que previamente había solicitado a dicho Juzgado acreditar si el actual candidato a alcalde de Chile Vamos, Jorge Muñoz Saavedra, había cumplido a cabalidad la pena impuesta por el tribunal por Fraude al Fisco, lo anterior dado que los antecedentes que constan en la página web del Poder Judicial no acreditan que Muñoz Saavedra haya cumplido la pena accesoria.

Cabe mencionar, que por el caso de obtención de subsidios fraudulentos post Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010, el hijo menor del actual alcalde fue condenado -el 22 de octubre de 2014- a 541 días de presidio menor en su grado medio con la pena accesoria de “suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena”. Y es precisamente en este último punto donde existen dudas del cumplimiento, debido a que Jorge Muñoz Saavedra, se desempeñaría como odontólogo -a contrata- desde el año 2012 en el Hospital de Cauquenes, según lo señalado por el propio abogado Leal en una publicación de twitter el 11 de marzo pasado.

El abogado Leal dice -en el escrito interpuesto en la Corte de Apelaciones de Talca- actuar de “erga omner” o respecto de todos, “cuyo derecho lo otorgan tratados internacionales suscritos por nuestro Estado y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lo anterior teniendo en cuenta que la persona condenada podría haber contravenido la Ley.

Si nos remitimos a los tuits del abogado Leal del 11 de marzo pasado, en uno de ellos indica: “En la misma causa consta Oficio del C.R.S. (Centro de Reinserción Social) de Cauquenes dando cuenta que el condenado cumplió la pena con remisión condicional, consta que pagó la Multa (11 UTM), PERO NO CONSTA que cumpliera la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena”, lo que reafirma en el texto de queja presentado ante la Corte.

Mismos argumentos entregado para solicitar que el Tribunal cauquenino aclarara la información requerida respecto de la pena accesoria y que -sin embargo- en la persona del Magistrado Inostroza, se negó a proporcionar, indicando que no era interviniente en la causa.

“El señor juez contra quien me quejo, no pudiendo menos que saber que su tribunal está a cargo del cumplimiento de la sentencia ejecutoriada del condenado Muñoz Gajardo(sic), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, y estando en conocimiento – por la presentación realizada por mi parte – de un nuevo eventual ilícito, toda vez que lo tuvo presente como consta de su resolución de fecha 12 de marzo de 2021, a la fecha en la causa indicada no consta que haya adoptado medida alguna tendiente a derivar los antecedentes al Ministerio Público y establecer si el condenado cumplió o no la pena accesoria, permitiendo con ello la impunidad del mencionado condenado, incumpliendo así con sus deberes y retardando la administración de justicia”, plasmó el jurista en su queja.

En definitiva, tras la negativa a transparentar la información, el abogado Fernando Leal solicitó, “acoger a tramitación la presente queja disciplinaria en contra del señor Magistrado del Juzgado de Garantía de Cauquenes, Esteban Alonso Inostroza Ruíz, aplicando la sanción que en derecho corresponda”.