“Declaraciones cruzadas en las radios recuerdan a la política añeja”



Aun cuando reconoció que no tenía antecedentes como para emitir un juicio el candidato a Alcalde Rubén Méndez, pidió se respondieran las inquietudes que han dado pie a las discusiones y líos que involucran a concejales y directivos municipales.

“Como ciudadano me doy cuenta de toda esta nebulosa que muchas veces cubre la actividad política. Cosas que a uno le parecen muy extrañas y que es difícil cuantificar o verificar la lealtad de una personas hacia otra porque se ve que las declaraciones son cruzadas y variadas.

Lo único que me gustaría pedir es claridad sobre estos temas, porque es muy fácil victimizarse en las radios, pero cuando hay preguntas que se hace la comunidad, creo que estas preguntas merecen una respuesta. Es necesario aclarar alguna situaciones que en este minutos están en una nebulosa que lo único que nos recuerda es a la política añeja, de los “arreglines”, esa política que queremos desterrar.

Entonces, sin hacer juicios, porque no me corresponde, quiero llamar a las partes que tienen este entuerto tan complejo, que salga a explicarle a la ciudanía y respondan las preguntas que la gente tiene, que es la manera más sana de seguir avanzando”.