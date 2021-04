Odontopediatras recomiendan comer huevitos de chocolate solo el domingo

REGIONAL- (Comunicado).- Al contrario de lo que se cree, repartir los huevitos de chocolate durante la semana entrega más oportunidades para que se desarrollen caries. En Chile, los últimos datos del MINSAL afirman que el 70,4 % de los niños de 6 años tiene caries.

“Antes de comenzar a hablar de chocolates, debemos entender que la caries es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente de la actualidad y para padecerla deben intervenir una serie de factores modificables como el cepillado dental, la dieta y el suministro de flúor, lo que asociado a factores no modificables como el pH salival, las bacterias y la calidad de los dientes pueden llevar a una pérdida del equilibrio en la boca, haciendo que se comiencen a ‘deshacer’ los dientes, es decir, los ‘hoyitos’ que comúnmente se conocen como caries”, explica la odontopediatra Patricia Alvear, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián, señalando que es muy viable tomar las medidas pertinentes para evitarla.

Frente a esto, dice que, “probablemente no pasará nada si comen chocolates de vez en cuando”, aludiendo a este fin de semana largo donde muchas familias celebran Pascua de Resurrección acompañados de huevitos de chocolates. Lo importante “es tomar las medidas necesarias para que su consumo no se haga un hábito, porque eso es lo que genera el ambiente favorable para la aparición de la caries”. En este sentido, recomienda que no superen las 3 o 4 unidades y que “mientras más porcentaje de cacao tenga el chocolate, mejor, ya que significa que tiene menos azúcar libre para las bacterias”.

Por su parte, Víctor Uribe, también odontólogo especializado en atención pediátrica y académico de la USS, recomienda que la ingesta de huevitos de chocolates sea solo para el día de Pascua. “Muchos padres creen que, al repartir el consumo de chocolates durante la semana, están cuidando los dientes de sus hijos, pero en realidad están entregando más oportunidades para que se desarrolle la caries”, menciona. “Cada vez que uno come, el pH de la boca baja, se pierde el equilibrio y se genera el ambiente ideal para que la caries avance”, detalla.

Asimismo, el Dr. Uribe indica que “si se quiere ser más cuidadoso con los dientes de los niños, entonces una buena medida sería lavar sus dientes con pasta dental antes y después de comer los huevitos, para proporcionar una cantidad extra de flúor a los dientes”,

Además, ambos académicos son enfáticos al decir que no es recomendable dar chocolates ni azúcar a niños menores de dos años, tal como sugiere la OMS. En Chile, las últimas cifras del MINSAL (2010) respecto a la caries muestran que un 16,8% de los niños de 2 años la padecen, mientras que en los de 12 años esta cifra corresponde a 84,4%.

Como alternativa para festejar manteniendo el concepto de los “huevitos”, entregan dos propuestas saludables:

• Hacer huevos cocidos y decorar las cáscaras, ya que el huevo duro es no cariogénico.

• Usar “huevos sorpresa” y llenarlo de otros elementos, que no necesariamente deben ser comestibles.

Finalmente, la Dra. Alvear señala que “siempre es sano disfrutar de una fiesta y tradición familiar, dentro del significado que cada familia tenga para ella, especialmente en los tiempos actuales donde algo rico como el chocolate puede alegrarnos el día, pero sin dejar de lado un correcto lavado de los dientes”.