Todos piensan igual menos el ministro de Salud

NACIONAL.- (cambio21.cl).- Paris acusa al Washington Post y New York Times de "ponerse de acuerdo" para criticar al Gobierno

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este miércoles a las publicaciones de los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, donde criticaron el escenario actual de la pandemia en Chile.

"El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar", fue el titular que utilizó The Washington Post, mientras que The New York Times elaboró un texto donde una serie de expertos entregaron su opinión sobre la campaña de vacunación y el aumento de casos de coronavirus en nuestro país.

Frente a esto, la autoridad de Salud acusó que ambos medios "se pusieron de acuerdo" para criticar el gobierno.

"Hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo parece para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad", comenzó diciendo Paris.

Y agegó: "Si no hubiésemos vacunado ¿Qué nos habrían dicho? (...) Si no hubiésemos tenido una vacuna, nos hubiesen criticado cien veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud".

En este sentido, se defendió diciendo que algunos "no quieren que no digamos nada de lo que hacemos, quieren que no anunciemos nada de lo bueno".

Finalmente, dijo que los anuncios y las buenas noticias que se dan en relación al proceso de vacunación sirven para dar una luz de esperanza a la población.

"La vacuna es una luz de esperanza, pero nosotros hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a obtener el 30 de junio, mientras tanto no podemos ver esta cantidad de gente circulando en una ciudad que está en cuarentena", cerró.