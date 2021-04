Ñuble registró la cifra más alta de hospitalizados por Covid-19 en lo que va de la pandemia

REGIONAL.- (Comunicado).- Luego de ocho días con un promedio de 116 personas hospitalizadas, la red asistencial de Ñuble registró 140 usuarios internados; convirtiéndose en la cifra más alta en todo lo que va de la pandemia.

El número preocupa a las autoridades locales, quienes en el balance de la emergencia sanitaria, reportaron un 3% de disponibilidad de camas críticas en todos los establecimientos de la red, con 56 pacientes en unidades críticas y 31 conectados a ventilación mecánica.

En ese contexto, el director del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Ricardo Sánchez, explicó que “durante los últimos días, constatamos un importante incremento en la cantidad de personas internadas. Por ejemplo, si durante la semana pasada teníamos un promedio de 116, hoy tenemos 140 pacientes; marcando un récord de usuarios hospitalizados por Covid-19”.

En la misma línea, el subdirector (s) de Gestión Asistencial del SSÑ, doctor Matías de la Cuadra, recalcó “lo dijimos los días anteriores; a mayor cantidad de casos, más serán las personas que requerirán de hospitalización y cuidados críticos y así lo estamos viendo hoy, donde vemos cómo la red asistencial vuelve a tensionarse”.

Llamado a frenar los contagios

El especialista reiteró que “con una alta ocupación de camas críticas en la Región y en el país, nuevamente tenemos que hacer un llamado a la prevención.Hay que disminuir el contagio de este virus, que ya ha cobrado la vida de más de 400 personas solo en Ñuble”.

“Las unidades de urgencia, las UCI y nuestros equipos en general están con una alta carga de trabajo y necesitamos del apoyo de la población para superar esta pandemia. Estamos dando nuestro máximo esfuerzo, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un último sacrificio de la comunidad, quedándose en sus casas, aplicando las medidas de prevención y comprender que el no hacerlo, el no cuidarnos, pone en riesgo la salud de sus seres queridos y a sus familias”, enfatizó el médico.

Desde la institución recordaron que continúa funcionando la línea Servicio de Salud Ñuble te Orienta, 800 123 591, con el propósito de ser el primer medio de orientación ante consultas relacionadas con el Covid-19.

Respecto de los exámenes PCR, se informaron un total de 1.373 muestras.