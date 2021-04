La prevención, única manera de salir de este momento crítico del Covid-19 en Ñuble

Consultado si existe personal adecuado e idónea para enfrentar el momento más crítico de la pandemia, el facultativo, dijo: “además del personal, que no es infinito, no podemos seguir aumentando camas, va a llegar el momento en que no tengamos capacidad por ello que es muy importante recordar que la lucha contra el coronavirus no se gana en la UCI, sino en la prevención. Mientras tengamos estas cifras, sobre 200 contagios diarios evidentemente no vamos a tener capacidad en nuestros hospitales de recibir tanta gente porque sabemos que un porcentaje, alrededor de un 15% requiere hospitalización y un 5% de ellos requiere ingreso a UCI”

El médico insistió en la prevención única manera de prevenir y evitar el número actual de contagios diarios.